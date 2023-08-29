تنسيق الجامعات 2023..تعرف على نتيجة تقليل الاغتراب برقم جلوسك

أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي خلال بيان رسمي له منذ قليل، ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية للقبول بالجامعات علي موقع التنسيق الإلكتروني الآن .

ونوهت الوزراة إلى أنه على الطالب الدخول علي الموقع الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري لمعرفة نتيجته من خلال هذا الرابط :www.tansik.digital.gov.eg.





كان مكتب التنسيق قد أغلق مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية يوم الأحد الماضي وكان قد فتح باب التقديم خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 ، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) .

ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .