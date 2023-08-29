طلاب مبادرة "إنه كوكبنا" في زيارة لمحطة تحلية مياه الشرب بالمنوفية

زار طلاب مبادرة "إنه كوكبنا" من كل من مدرسة القديس يوسف بالزمالك والمدرسة الأسقفية والمعاهد الأزهرية بمنوف، محطة تحلية مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الحامولي بالمنوفية، وذلك تحت رعاية الكنيسة الأسقفية وبالاشتراك مع بيت العائلة المصرية.

تهدف الزيارة إلى توعية الأطفال عن مخاطر تلوث مياه الشرب بالمواد البلاستيكية والغازات الدفيئة، بالإضافة لتأثير الاحتباس الحراري على مياه الشرب.



تضمن اليوم شرح مُبسط لعملية تنقية المياه بالمواد الصديقة للبيئة وتكلفتها، بالإضافة للإشارة لأهمية الحفاظ علي مياه نهر النيل من خلال التجربة العملية في المحطات، من خلال استخدام أفضل الماكينات والطرق المُستخدمة عالميًا.

شمل اليوم إلقاء محاضرة تحت عنوان "كيفية عمل أشجار صناعية صديقة للبيئة" للمساعدة في عملية إنتاج الأكسجين وامتصاص غاز ثاني أُكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة وذلك بمقر المدرسة الأسقفية بمدينة منوف.



جدير بالذكر أن مبادرة "إنه كوكبنا" جاءت تباعًا لسلسلة من المشروعات والمبادرات التى تجمع الشباب فى المجتمع مع بعضهم البعض بهدف تطوير ثقافة الحوار بين أطفال المدارس المصرية الذى بدوره سيؤدى إلى فهم الآخر وقيمه، إذ يعتمد المشروع على اتباع أساليب مختلفة لتجسيد ثقافة الحوار فى الأنشطة المدرسية حتى تصبح مصدرًا للاستمتاع بالإضافة لإتاحة الحرية والمسئولية للأطفال ليتمكنوا من إدارة المشروع بأنفسهم تحت رعاية وإرشاد المعلمين فى جو يسوده الانفتاح والقبول.