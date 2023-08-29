تنسيق الجامعات 2023.. بدء التقديم للمرحلة الثالثة والمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية غدًا

أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023 بالمرحلة الثالثة، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم؛ وذلك بدءًا من غدٍ الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للشعب العلمية والأدبية 205 درجات بنسبة 50%، وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية: 83863، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 50983، ليكون إجمالي عدد طلاب هذه المرحلة 134846.

ونوهت الوزارة إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.