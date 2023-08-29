العربية للتنمية الزراعية توقع مذكرة تفاهم مع ليبيا لتحسين وتوطين زراعة القمح

وقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بدولة ليبيا، لتطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة من خلال تنفيذ مشروع خاص بتطوير وتحسين نظم إنتاج وتكثير البذور بقيمة 3 مليون دولار تمولها المنظمة العربية للتنمية الزراعية ويتم تنفيذه على مدى 3 سنوات.

وأفاد بيان صادر عن المنظمة، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى تطوير مركز البحوث الزراعية، وحوكمة هيئة الرقابة على الأصناف واعتماد البذور ودعم وتطوير جهود أكثار البذور في القطاعين العام والخاص.

وقع المذكرة عن دولة ليبيا محمد بشير التركي وكيل الوزارة لشئون الديوان والاستصلاح الزراعي، وعن المنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة.

وفى نفس السياق قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتوقيع اتفاقية مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة " أكساد" خاصة بتزويد دولة ليبيا ببذور القمح المحسنة من إنتاج أكساد، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم الدخيرى المدير العام للمنظمة والدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".

وتهدف الاتفاقية إلى توفير بذور القمح ودعم الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في دولة ليبيا في مجال اكثار البذور وتوطين زراعة القمح، بغية تحقيق درجة أكبر من الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الاستراتيجية.