السودانيون الموجودون بمصر يوجهون الشكر للشعب: "مش حاسين بالغربة"

رصدت فضائية "إكسترا نيوز" كلمات شكر من السودانيين المتواجدين في مصر، على ما تبذله الدولة من مجهودات لدعمهم، مشددين على أن مصر ليست حريصة فقط على المصريين بل السودانيين أيضًا، معربين عن شعورهم بوجودهم في وطنهم الثانى.

قال أحد المواطنين السودانيين :"مش حاسين بأي غربة بيعتبرونا منا وفيهم، فمصر والسودان دولة واحدة.. وليا أصدقاء من أسوان إلى السلوم".

وأضافت مواطنة سودانية أن العلاقات أزلية بين مصر والسودان، فالعلاقات أخوية ولا يوجد فارق بين البلدين، وقدمت تحية إلى الرئيس السيسى.

وأشارت مواطنة سودانية أخرى إلى أنها مستقرة في مصر منذ سنوات، ولم تر إلا كل خير في مصر.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.