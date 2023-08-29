مصطفى فتحي ومهند لاشين ينضمان لبعثة بيراميدز في تركيا

انضم الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين لبعثة فريق نادي بيراميدز في تركيا استعدادا للموسم الجديد، بعد وصولهما إلى مدينة بوردور التي يقام فيها معسكر الفريق التحضيري.

ويستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل ويشهد المعسكر ٤ مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد.

ووصل الثنائي إلى المعسكر بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بسفرهما، حيث كان الحهاز الإداري في استقبالهما بمطار أنطاليا قبل التوجه لمعسكر بوردور والالتحاق بالفريق، وتواجدا في ودية بيراميدز أمام ليماسول تي جي القبرصي الأولى في معسكر الإعداد.