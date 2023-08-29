محافظ الفيوم يتفقد تشغيل نقطة إسعاف تونس ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشغيل نقطة إسعاف تونس، المقامة على مساحة 200 م2، وبتكلفة 5 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد دياب عضو مجلس النواب، ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف بالفيوم.

خلال التفقد استمع محافظ الفيوم، إلي شرح تفصيلي من مدير فرع هيئة إسعاف الفيوم، بشأن كافة مكونات نقطة الإسعاف، التي تضم سيارتين إسعاف، وتخدم قرية تونس السياحية والطريق السياحي بالكامل.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به نقاط الإسعاف المنشأة حديثاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلي أنه تم توفير الأطقم الطبية المتخصصة لنقطة إسعاف تونس.

ووجه المحافظ رئيس مركز يوسف الصديق بمراجعة الارض الملاصقة لنقطة الاسعاف لدراسة اقامة مركز للطوارئ والحوادث، لقرب المنطقة من الأماكن السياحية والمحميات الطبيعية، مما يستدعى توفير تجهيزات طبية ذات طبيعة خاصة تتلائم مع طبيعة المنطقة وطرقها الوعرة، فضلاً عن توفير طاقم متخصص من الأطباء للغرض نفسه.

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