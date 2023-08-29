رسميًا.. منتخب مصر يستهل مشوار تصفيات المونديال بمواجهة جيبوتي بالقاهرة

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر عن تلقى إخطارا من الاتحاد الأفريقي، بموعد ومكان الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 .



وكشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني أن الكاف قرر إقامة مباراة منتخب مصر الأولى أمام جيبوتي في القاهرة في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل بتصفيات كأس العالم.



أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي جرت في أبيدجان في كوت ديفوار، يوم الخميس، منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر في مجموعات سهلة.



وتقام نهائيات النسخة المقبلة من المونديال خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز عام 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.



وفي التصفيات المؤهلة للمونديال، وزعت منتخبات القارة على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بناء على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".