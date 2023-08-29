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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مجموعة الزمالك في بطولة أفريقيا لليد

يد الزمالك
يد الزمالك
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يستعد فرق يد الزمالك لبطولة أفريقيا والمقرر لها في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر إلي 7 أكتوبر المقبل . 

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية برفقة فرق، بتروسبورت الكونغولي، ريد ستار الإيفواري، أدجيدجيا البنيني، نزيكو الكاميروني .

وخسر فريق يد الزمالك، أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 31-30، وذلك ضمن مباراة نهائي البطولة العربية للأندية التي أقميت الأحد الماضي بالبطولة التي استضافتها السعودية وتؤهل لكأس العالم للأندية المقبل.

يقود الفريق الأبيض فنيًا كل من: أحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مدربًا مساعدًا وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدربًا للأحمال وعادل إمام مديرًا إداريًا ومحمد سامي إداريًا.

يد الزمالك بطولة افريقيا ريد ستار الإيفواري أحمد رمضان