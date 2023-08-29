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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع اللبناني: منع دخول المئات من السوريين إلى الأراضي اللبنانية

السوريين
السوريين
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أكّد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال  اللبنانية موريس سليم، اليوم الثلاثاء، أن وحدات الجيش تقوم بجهد لمواجهة ظاهرة النزوح السوري الجديد إلى لبنان عبر معابر غير شرعية حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال الوزير سليم خلال لقائه اليوم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، إن "وحدات الجيش  تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين الى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية ".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، جرى خلال اللقاء " تداول الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان الحاصل منذ ثلاثة أسابيع عبر معابر غير شرعية.

السوريين الجيش لبنان غير شرعية الأراضي اللبنانية