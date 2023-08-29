"كونا" تبرز تأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت والراسخ لدعم أمن السودان واستقراره

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، موقف مصر الثابت والراسخ لدعم أمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه؛ أخذا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وسلطت "كونا" الضوء على إعراب الرئيس السيسي خلال لقائه مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمدينة العلمين الجديدة عن اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة.

ونوهت كونا إلى أن الفريق البرهان أكد تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين مشيدا بالمساندة المصرية الصادقة؛ للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به خاصة من خلال حسن استقبال المواطنين السودانيين في مصر، معربا - في هذا الإطار - عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.