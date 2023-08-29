حملات أمنية مكبرة تستهدف تجار المخدرات والاسلحة بـ3 محافظات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان – دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسيوط



ضبط 66 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (14 بندقية آلية –21 بندقية خرطوش- 3 طبنجات – 28 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (61 متهم لــ 38 منهم معلومات جنائية")

ضبط (9) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين لـ "7 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (480) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن أسوان

 ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") بحوزة (4 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية").

ضبط (1) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى وطلقة) بحوزة (متهم).

 تنفيذ (625) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (8 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.