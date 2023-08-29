فيتوريا يتحدث عن أسباب الإعلان المبكر لقائمة المنتخب

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أنه راعي في اختيار قائمته النهائية ان هناك فرق في مرحلة التدريب والإعداد للموسم الكروي الجديد.

وأضاف المدير الفني للفراعنة، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر المقبل، أنه تم الإعلان المبكر للقائمة النهائية للفراعنة، لإتاحة الفرصة لتنظيم الفرق لمعسكرتهم وللاعبين خاصة وان هناك فرق تخوض معسكرات اعداد خارج مصر.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، و ودية تونس ، واللاعبون هم :

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حمادة

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

ابراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامه فيصل