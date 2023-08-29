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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

حسم صفقة انتقال صلاح إلى اتحاد جدة خلال 10 أيام.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح
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ما زالت المفاوضات مستمرة لضم النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي اتحاد جدة خلال موسم الانتقالات الصيفية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام ديسمبر المقبل في جدة. 

وعلى الرغم من أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي نفى كل ما تردد بشأن اقتراب اتحاد جدة من التعاقد مع اللاعب.

وقالت صحف سعودية: تبقى في موسم الانتقالات السعودي 10 أيام فقط ويسعى مسؤولو الاتحاد لتكثيف مفاوضاتهم لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح الذي لا يمانع في إتمام الصفقة بحسب تصريحاتهم؛ إذ تم عرض راتبًا مماثلًا للنجم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي والذي تبلغ قيمته 200 مليون يورو سنويًا.

محمد صلاح اتحاد جدة بطولة كأس العالم للأندية