"تعليم القاهرة" تختتم أعمال امتحانات الثانوية العامة دون مشكلات

اختتمت غرفة عمليات تعليم القاهرة، اليوم الثلاثاء، متابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة (دور ثان) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

ويختتم طلاب الصف الثالث الثانوى اليوم امتحان مادة ( الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية) و( الأحياء - رياضة بحتة للشعبة العلمية) .

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة أن الإمتحانات منذ انعقادها وحتى الختاممرت بهدوء ونظام، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى.

وتوجه "موسى" بخالص الشكر والتقدير للجميع على التعاون المثمر لأداء الامتحانات بكل هدوء ونظام دون أى مشاكل، متمنياً كل التوفيق والنجاح لأبناؤه الطلاب.

وانعقدت غرفة العمليات بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات وأعضاء الغرفة، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية.