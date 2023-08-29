سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها البرومو الدعائي لمسلسل "حدث بالفعل"

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، البرومو الدعائي لمسلسل "حدث بالفعل" والمنتظر عرضه يوم ١٣ سبتمبر الجاري.

https://www.instagram.com/reel/Cwho5z8oSXg/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلقت على الفيديو "حدث بالفعل حكاية تحت الحزام يوم ١٣سبتمبر، إخراج هشام الرشيدي، مع حبيبة قلبي غادة عبدالرازق ".

حكاية تحت الحزام تتكون من ثلاث حلقات، ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل، ويعرض من خلال إحدى المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي.

بطولة غادة عبدالرازق، سلمى أبو ضيف، خالد أنور، تأليف فادى النجار والإخراج هشام الرشيدي .

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل "رسالة الإمام"، بطولة خالد النبوي، حمزه العيلى، سلمى أبو ضيف، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، تأليف محمد هشام عبيه والإخراج الليث حجو.