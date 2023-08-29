مقتل جندي فرنسي خلال عملية لمكافحة الإرهاب في العراق

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنودها وإصابة أخرين خلال عملية لمكافحة الإرهاب في العراق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية "ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية بمقتل السيرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس الاثنين، في العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب".

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور عبر منصة X ( تويتر سابقا): "الرقيب نيكولا مازيير الذي قتل في العراق، كان يقاتل من أجل فرنسا ومن أجل أمننا. الأمة كلها تنعيه. نحن نفكر في أحبائه ورفاقه من فرقة كوماندوز المظلة الجوية رقم 10، ورفاقه الجرحى".

وفي 21 أغسطس الحالي، أعلن ماكرون مقتل المساعد نيكولا لاتورت" من فوج المهندسين السادس أثناء مهمة تدريبية في العراق، وذلك بعد أيام من مقتل الرقيب بابتيست غوشو الذي كان أيضا يشارك في المهمة التدريبية، في حادث مروري، في العراق كذلك.

ويشارك نحو 600 جندي فرنسي في "عملية الشمال" في العراق، والتي تهدف إلى تعزيز القوات الوطنية العراقية ومحاربة تنظيم "داعش".