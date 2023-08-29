مجلس جامعة بنى سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية خلال أغسطس

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 224، المنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر أغسطس الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة، أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

والعاملين الذين تم تكريمهم هم: عبدالرؤوف محمد علي بإدارة الجامعة، وأيمن عباس كامل بكلية الآداب، ومحمد جمعة هاشم بكلية الطب البشري، وزكية عبدالستار محمد بالمدن الجامعية.