محافظ المنوفية يناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بالطرق

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، المهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والنقل، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لأعمال الرصف بقطاع الطرق والمحاور المرورية والوقوف علي أخر المستجدات لتسريع معدلات الأداء ولتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تناول اللقاء مناقشة أخر أعمال الرصف والتطوير بطريق 16 ( شبين الكوم – العراقية ) ، وأشار رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والنقل، إلي أنه من خلال التنسيق مع المحافظة لرصف أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والتي تساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة، تم الإنتهاء من فرد طبقة الأساس بطول طريق ( شبين الكوم – العراقية ) وصولاً حتى محور الدلتا، أعقبه وضع طبقة الرصف النهائية بمسافة طولية بلغت 16 كم وجاري العمل علي قدم وساق لرصف باقي قطاعات الطريق خلال الأسبوع القادم، مشيراً أنه تم الانتهاء من رصف مسافة 10 كم بطريق 25 ( الشهداء – منوف ) وجاري نهو باقي أعمال الرصف والتطوير خلال الأسبوع القادم ، لافتاً أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق 42 ( سنتريس – أشمون ) .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أننا مستمرون في رصف وتطوير أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية بشتى أرجاء المحافظة للنهوض بمستوى البنية التحتية، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف لتحقيق أعلى معدلات إنجاز لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة .