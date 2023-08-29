وزير الخارجية البريطاني يزور الصين غدا

يتوجه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إلى الصين غدا الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية بريطاني إلى الدولة الآسيوية منذ أكثر من خمس سنوات.

وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يعقد كليفرلي خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، ونائب الرئيس هان تشنج.

وأضاف البيان أنه لا يمكن معالجة قضايا مثل تغير المناخ بدون الصين - باعتبارها أكبر مستثمر في العالم في الطاقة المستدامة وأكبر مصدر لانبعاثات الكربون، فالاختيارات التي تتخذها الصين تشكل أهمية بالغة للقدرة على معالجة هذه المشكلة العالمية.

ووفقا للبيان، سيصرح كليفرلي خلال الزيارة بأن أهمية الصين العالمية تأتي مصحوبة بمسؤوليتها عن الأمن الدولي ــ المساعدة في إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، ونزع فتيل التوترات في بحر الصين الجنوبي، ووقف الأنشطة الخبيثة في الفضاء الإلكتروني.