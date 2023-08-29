مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية وحقائب مدرسية في مدن الصومال

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 900 سلة غذائية في مدينة عيل أفوين بإقليم سناج بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 5400 فرد.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 520 سلة غذائية في مدن قويتا، كلبري، فقي أيوب، جبو جبو، بإقليم توجدير بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 3110 أفراد.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع التدخلات الطارئة المنقذة للحياة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً في جمهورية الصومال.

وفي إطار منفصل، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1000 حقيبة مدرسية مزودة بالمواد القرطاسية في إقليم الساحل بجمهورية الصومال، استفاد منها 1000 فردٍ، ضمن مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 2023.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1000 حقيبة مدرسية مزودة بالمواد القرطاسية في إقليم توجدير بجمهورية الصومال، استفاد منها 1000 فرد، ضمن مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 2023م.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1000 حقيبة مدرسية مزودة بالقرطاسية في إقليم أودل بجمهورية الصومال، استفاد منها 1000 فرد، ضمن مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 2023.

ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 2023.

وجرى توزيع 700 حقيبة مدرسية من أصل 9000 حقيبة في منطقة ملولي بمدينة هرجيسا عاصمة إقليم مرودي جيح، تحتوي الحقيبة الواحدة على المواد القرطاسية الكاملة التي يحتاجها الطالب، استفاد منها 700 طالب وطالبة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز؛ لدعم القطاع التعليمي في الدول ذات الاحتياج، وتعزيز البيئة التعليمية، وتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية للطلاب والطالبات.