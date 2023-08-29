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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: مصر في عهد الرئيس السيسي أصبح لها دور ريادي إقليمي

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
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أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أهمية القضايا التى استعرضها رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن الدكتور رشاد محمد العليمي خلال لقائه مع سفير  مصر بالسعودية واليمن أحمد فاروق، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واعتبر "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم تقدير وشكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على دعم مصر للأشقاء اليمنيين بمثابة دليل قاطع على الأهمية الكبيرة من مصر لدعم دولة اليمن الشقيقة.

وثمن إشادة رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى بالمواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية ووقوفها بجانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري وصولاً الى دورها العروبي والإنساني ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية في اليمن اضافة الى تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي فتحت خلالها مصر ابوابها لاستقبال مئات الالاف من اليمنيين الباحثين عن التعليم، او العلاج.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبح لها دورها الريادي والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة والقضايا العربية بصفة خاصة مؤكدًا أن دور مصر يحظى باحترام وتقدير كبيرين من مختلف الأوساط السياسية إقليميًا وعربيًا وافريقيًا ودوليًا.

النائب أحمد فؤاد أباظة الدكتور رشاد محمد العليمي