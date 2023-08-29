"قوى عاملة النواب" تطالب الحكومة بالإسراع فى إصدار قرارات تشجيع الصناعة الوطنية

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، الأهمية الكبيرة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم وتشجيع الصناعات الوطنية.

وقالت “درويش”، فى بيان لها أصدرته اليوم، الثلاثاء، إن هذه القرارات التاريخية وغير المسبوقة سيكون لها دورها المهم فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية، ومضاعفة الصادرات المصرية للحد من الفاتورة الاستيرادية.

ونوهت إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز والإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

وأشادت بتأكيد الرئيس السيسى على إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وشددت النائبة سولاف درويش على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية وتصدر القرارات الخاصة بها، وتعقد سلسلة من الاجتماعات مع رجال الأعمال والصناعة لتعريفهم بأهمية هذه التكليفات التى فيها تشجيع حقيقى وغير مسبوق للقطاع الخاص المصرى.

وأشادت أيضًا بتأكيد الرئيس السيسى على إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.