الثانوية العامة "دور ثان".. تداول أسئلة وإجابات "الأحياء" عبر "تليجرام"

تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل “تليجرام”، نماذج لأسئلة وإجابات لامتحان الأحياء والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق"، لمدة 3 ساعات.

كما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم)، امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الأحياء"، لمدة 3 ساعات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات)، امتحان مادة "الرياضيات التطبيقية (الأستاتيكا)، لمدة ساعتين.

من جهته، يتابع فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله للتحقق من صحته واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتطبيق قانون الغش على المتطورين في تصوير الامتحان وتداوله.

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني إلى ما يزيد عن 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

ويختتم طلاب الثانوية العامة الامتحانات اليوم الثلاثاء، والتي انطلقت السبت الماضي.