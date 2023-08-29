تعرف على موعد الالتحاق بالمدينة الجامعية بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل للمدينة الجامعية بجامعه حلوان للمستجدين من فترة 28/8 إلى 2/9، وذلك للطلاب المستجدين الذين تم قبولهم من المرحلة الأولى والثانية لتنسيق الجامعات وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الجامعة إلى أن التقديم يكون عبر الموقع الإلكترونى الآتي: http://hostel.helwan.edu.eg/studentHome#sidebar

يذكر أنه يتم يتم فتح باب التقديم للطلاب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، وكذلك الدبلومات والمعاهد الفنية أو ما يعادلها، كما تحرص الجامعة على توفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية خلال فترة دراستهم.

وأفادت إدارة المدن الجامعية بأن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية هى: أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد (2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.