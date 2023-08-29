الأنبا باخوم يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من شباب الميديا الكاثوليكي

شهد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مساء أمس الاثنين، حفل تخرج الدفعة الثالثة من شباب الميديا الكاثوليكي "CYM" المقام تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وتكريم الدفعتين السابقتين، بقيادة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية، وذلك بمسرح سان جورج، بمصر الجديدة.

بدأ الاحتفال بالصلاة الافتتاحية، مع الأنبا باخوم، ثم قدمت مي صليب، نبذة حول فكرة إنشاء "CYM"، وأهدافه، والخدمات التي يقدمها.

تلا ذلك، عرض كلمة تشجيعية مسجلة، من قبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الذي حرص على تهنئة جميع أبنائه وبناته الحاضرين.

وأكد أهمية أن نكون رسلًا للمسيح، مشيرًا إلى ضرورة العمل الجاد، حتى نكون فعاليين لمن حولنا، ولمجتعنا، كما تمنى الأب البطريرك كامل التوفيق لجميع أبناء وبنات شباب الميديا الكاثوليكي.

كذلك، عرض شباب الدفعات الثلاث من "CYM" خبراتهم، خلال العامين الماضيين، والعام الحالي، من أفكار، وبرامج متنوعة، قاموا بإعدادها، وتنفيذها بأنفسهم.

تضمن الاحتفال أيضًا كلمات التشجيع من الأنبا باخوم للحاضرين، الذي شدد للعائلات المشاركة أهمية منح التعضيد لأبنائهم وبناتهم، والوثوق بهم.

وتابع الأنبا باخوم: لندخل إلى العمق، لمقابلة يسوع، فنحن بحاجة إلى قلب يثق في الكلمة، ثم قدم الأب المطران التهنئة لدفعات شباب الميديا الكاثوليكي الثلاث.

وعقب ذلك، تم تقديم الشكر لجميع من قاموا، بإلقاء المحاضرات المختلفة لشباب الميديا الكاثوليكي، الدفعة الثالثة، خلال الصيف الحالي، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

وفي نهاية الاحتفال، أهدى الأنبا باخوم الهدايا التذكارية للدفعات الثلاث من "CYM، وفريق العمل، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية معهم.

الجدير بالذكر أن الأنبا باخوم أعلن في ختام الحفل، انطلاق "CYM4"، وذلك اعتبارًا من العام المقبل.