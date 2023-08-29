اليوم.. بيراميدز يخوض أولى مبارياته الودية في معسكر تركيا

يخوض فريق نادي بيراميدز مساء اليوم أولى مبارياته الودية في معسكر الإعداد المقام حاليا في تركيا، تحضيرا للموسم الجديد والمنافسات المحلية والقارية.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره فريق ليماسول تي جي القبرصي في مباراة ودية تقام في الخامسة والنصف مساء على ملعب ماكو ستاديوم، بمدينة بوردور التركية القريبة من أنطاليا.

ويستمر معسكر بيراميدز في أنطاليا حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل، حيث حدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٤ مباريات ودية يخوضها الفريق خلال المعسكر تقام الأولى منها مساء اليوم، على أن تقام باقي المباريات الأربعة أيام ٣١ أغسطس و٢ و٦ سبتمبر قبل العودة للقاهرة والدخول في مرحلة الإعداد الأخيرة للموسم الجديد.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل في العاصمة كيجالي بذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.