الخميس.. فرقة "كردان" تحيى حفلا في بيت السحيمي

تحيى فرقة "كردان" الموسيقية حفلا فنيا، في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 31 أغسطس الجاري، بمركز إبداع بيت السحيمي في شارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية والوطنية والدينية منها: "الشوق"، و"يا واد يا تقيل"، و"جبار"، و"بكره يا حبيبي"، و"أهو ده اللي صار"، و"لسه فاكر"، و"فكروني"، و"تعب الهوى"، و"عيون القلب"، و"يا مسافر وحدك"، و"مصر التى ف خاطرى"، و"ملّى الكاسات"، و"أهواك"، و"وحشنا يا رسول الله"، إلى جانب مجموعة من أغاني فترة الثمانينات والتسعينات.

تأسست فرقة "كردان" على يد عازف العود علي المنسي عام ٢٠١٧ من مجموعة شباب، تخصصت في تقديم الموسيقى العربية، والأغاني التراثية المصرية وقدمت عدد من الحفلات بالمراكز الثقافية المختلفة.