وزير خارجية أوكرانيا يبحث مع نظيره التشيكي طرق انضمام كييف للاتحاد الأوروبي والناتو

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، أنه بحث مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي في العاصمة براغ طريق أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكتب كوليبا عبر موقع تواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "من الجيد أن التقي مع يان ليبافسكي وأشكره على دعوتي لمخاطبة السفراء التشيكيين اليوم".

وأشار وزير خارجية أوكرانيا إلى أن الدبلوماسية الأوكرانية والتشيكية تعملان جنبًا إلى جنب للدفاع عن الحرية وتعزيز طريق أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية والأولويات المشتركة الأخرى.

ومن المقرر أن يتوجه كوليبا عقب زيارة التشيك إلى فرنسا واسبانيا حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق آخر، صرح رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الإثنين، بأنه يعارض تجميد الحرب في أوكرانيا.

وقال فيالا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إن "فرص التوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا أصبحت ضئيلة وتتضاءل.

عواقب حرب روسيا متعددة وتساهم إلى حد ما في التوتر الذي نشعر به في بلادنا".

وأكد أن جمهورية التشيك ستستمر في تقديم المساعدات المدنية والعسكرية لأوكرانيا ودعم اندماجها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بينما تستعد لإعادة إعمار البلاد بعد الحرب، محذرا من ضرورة وقف محاولات روسيا لإعادة خلق مناطق نفوذ.

وأضاف رئيس وزراء التشيك أن براغ ستقدم أقصى قدر من المساعدة لأوكرانيا "ليس فقط من خلال فتح الأبواب"، ولكن أيضًا من خلال إقناع الشركاء الآخرين بفهم طموحات كييف والمساعدة في تنفيذ الإصلاحات.