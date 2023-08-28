إيران تدعو لمفاوضات بين السعودية والحوثيين لتجاوز الأزمة في اليمن

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، المملكة العربية السعودية لاستئناف المفاوضات مع جماعة "الحوثي" لتجاوز الأزمة في اليمن وحل الأزمة السياسية هناك، والتي تسببت في "هشاشة" في الوضع القائم.

علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، أكد خلال تصريحات صحفية له اليوم على أن بلاده ستحترم مخرجات تلك المشاورات حال استئنافها، بهدف احترام قرارات الشعب اليمني، وبدون تدخل أي قوة إقليمية في الشؤون الداخلية لليمن.

وأشار إلى أن بلاده على أتم الاستعداد لدعم تلك المناقشات والمفاوضات بين الجانبين "لإرساء دعائم الصلح" على حد تعبيره، بجانب العمل على حل المشاكل الأمنية في ربوع الأراضي اليمنية.

وشدد خاجي على ضرورة رفض كافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون اليمنية، ودعا في الوقت ذاته إلى خروج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية.