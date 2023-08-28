طلاب شمال سيناء الأزهرية الثانوية يختتمون امتحانات الدور الثاني في هدوء وانضباط

اختتمت منطقة شمال سيناء الأزهرية امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، حيث انطلقت السبت 19 أغسطس واختتمت أعمالها اليوم الاثنين 28 أغسطس، وقد أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ.

وأكد الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، أنَّ أعمال الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا في اللجان على مدار أيام الامتحانات، والتزامًا من القائمين على الامتحانات وأعضاء اللجان بالتعليمات واللوائح المنظمة لعملية الامتحانات، في ضوء التوجيهات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وحرص الأزهر على مصلحة أبنائه الطلاب.

وتقدم محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالشكر والتقدير لكل القائمين على الامتحانات وكل من بذل جهدًا لإنجاح هذا العمل، مؤكدًا أنَّ الامتحانات خرجت على النحو الأمثل في ظل تعامل حكيم مع الالتزام بكل التعليمات، وتوفير الجو والمناخ الملائم داخل اللجان، حيث ينظر الأزهر بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى جميع الطلاب أبناء المؤسسة على أنهم أمانة في أعناقنا ويجب الارتقاء بهم والعمل لمصلحتهم وإعمال مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وإحقاق الحقوق.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة بقسميها العلمي والأدبي (١٩٩) طالبا وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي (١٤٩) طالبا وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم العلمي (٥٠) طالبا وطالبة.