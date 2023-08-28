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الإثنين 28 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في حملات «بلدي أمانة»: توعية  42 ألف و386 مواطن خلال أسبوع بقرى الفيوم

جانب من حملات طرق
جانب من حملات طرق الأبواب في الفيوم
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نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة» والتى استهدفت 42 ألفا و386 من السيدات والرجال والأطفال، من خلال 12 ألفا و764 زيارة بقرى مركزي "إطسا ويوسف الصديق" خلال الأسبوع الماضي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
أكدت ليلي طه قاسم، مقررة المجلس القومي بالفيوم، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

 وأشارت إلى أن الحملات كانت بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادِّخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
 وأوضحت "قاسم"، أن الحملة خلال الأسبوع الماضي استهدفت 13 ألفا و335 سيدة و9 آلاف و832 رجل ومن الأطفال 19 ألفا و219 .

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدى أمانة» بدأت في أول أغسطس ٢٠٢٣، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

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