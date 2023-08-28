بالفيديو.. "التموين" تكشف أسباب مد فترة الأوكازيون الصيفي

أكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية سبتمبر 2023، باعتباره الموعد الأنسب لانتهاء الأوكازيون هذا العام.

وقال "أبو الفضل" في مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن قرار مد فترة الأوكازيون هدفه منح أولياء الأمور وقت للانتهاء من شراء مستلزمات المدارس لأبنائهم، بالإضافة لإعطاء فرصة لشباب الجامعات للانتهاء من شراء ملابسهم، وكذلك شباب الجامعات يقومون بشراء احتياجاتهم من الملابس استعدادا لدخول الجامعة.

وتابع، أن الهدف الأهم من الاوكازيون هو تخفيف العبء عن المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، وتنشيط حركة التجارة، موضحًا: "وزير التموين لم يتهاون أبدًا في مد فترة الاوكازيون ".

وأردف، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية، أن الرقابة على المحال التجارية مستمرة على مدار العام ، ولكن يتم تكثيفها مع المناسبات المصرية، ولدينا حملات صباحية ومسائية، موضحًا أن وزارة التموين تستهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية في مصر، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.