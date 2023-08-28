الدورى السعودى.. بنزيما وحمدالله يقودان التشكيل المتوقع للاتحاد لمواجهة الوحدة

يسعى البرتغالي نونو سانتو، المدير الفنى لفريق الاتحاد، للظفر بالثلاث نقاط، والاعتماد على التشكيل الاساسى للفريق فى مواجهة نظيره الوحده ضمن منافسات دورى روشن للمحترفين.

ففى تمام التاسعة من مساء اليوم الأثنين، يستضيف فريق الوحده نظيره الاتحاد، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودى للمحترفين "روشن".

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي نونو سانتو، اللقاء بالتشكيل الأساسي، حيث سيدخل بطريقة هجومية بحتة، معتدما على الثنائى كريم بنزيما وعبدالرازق حمدالله بهدف تسجيل الفوز الرابع على التوالي والتمسك بصدارة الدوري.

وجاء التشكيل المتوقع للاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي ، مهند الشنقيطي

خط الوسط : فابينيو ، كانتي ، كورنادو ، رومارينهو

خط الهجوم : عبدالرزاق حمدالله ، كريم بنزيما.

ويتصدر فريق الاتحاد صدارة ترتيب جدول الدورى السعودى بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط، حصدها من ثلاث جولات بالدورى حتى الآن، بينما يدخل الوحده اللقاء وفى جبعته 6 نقاط احتل بها المركز السادس.