محافظ المنوفية والقاصد يتفقدان سير العمل بالجامعة الأهلية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية وذلك بمقر جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا فى زيارة تفقدية للجامعة ومتابعة سير العمل بها استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية، الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد موسى نائب المحافظ.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة والتواجد فى هذا الصرح التعليمى المتميز والذى يعد إنجازا كبيرا تحقق فى وقت قياسى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الرئيسى لتطوير التعليم العالى وتوجيهاته للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية بهدف إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، فضلاً عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواكبة التطور المُعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة.

واجرى رئيس الجامعة والمحافظ جولة تفقدية للجامعة واستعرض رئيس الجامعة الكليات والبرامج التى تم افتتاحها هذا العام بالإضافة إلى الكليات التى بدأت بها الدراسة العام الماضى، حيث سيتم بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بكليات: طب وجراحة الفم والأسنان، علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي (برنامجي ذكاء الالة وعلوم البيانات)، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامجي تكنولوجيا المختبرات الطبية وتكنولوجيا علوم الاشعة والتصوير الطبي)، والعلاج الطبيعى، والصيدلة، والطب البيطرى، والعلوم الإنسانية والاجتماعية (برنامج الترجمة التخصصية واللغة الإنجليزية) فى العام الدراسى القادم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بالإضافة إلى برنامج تشييد وتخطيط المدن الذكية بكلية الهندسة، وبرنامج انترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة بكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي والتى بدأت منذ العام الدراسى الماضى.

وأشاد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بحجم العمل بجامعة المنوفية الأهلية والتجهيزات التى تمت بالمنشآت والمدرجات والمعامل ومدى إقبال الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لاستكمال تجهيزات البنية التحتية وتلبية احتياجات الجامعة التى تخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وتعد نقطة مضيئة على أرض المحافظة تستهدف الارتقاء بمستوى التعليم وفقا لاستراتيجية الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة

شملت الزيارة جولة تفقدية لمنشآت الجامعة التى تقع على مساحة حوالى ١٨ فدان وتضم مبنيين للعلوم الطبية، ومبنيين للعلوم الهندسية، ومبنى المعامل الرئيسى، والمبنى الإدارى، قاعة المسرح، والمنطقة الترفيهية، وتم الإطلاع من خلال فيلم تسجيلى على الموقف التنفيذى لأعمال الانشاءات والتجهيزات حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى الآن ٨٥٪، وجارى العمل على كافة المستويات للانتهاء من كافة التجهيزات.

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