أعلن الشيخ عبد العظيم سال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في المحافظة، وسط حالة من الهدوء والانتظام.

و تابع رئيس المنطقة الأزهرية، ختام مارثون الامتحانات بلجنة " الحمام"، مشيدا بانتظامها وانضباطها، موحدا أن الامتحانات مرت دون أي مشاكل صحية بين الطلاب، وذلك لالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية، موجهاً الشكر لمديرية الصحة بمطروح، لتعاونها المثمر والفعال خلال العملية الامتحانية، كما تم توجيه الشكر والتقدير للقيادات الأمنية بالمحافظة ، وذلك تقديراً لجهودهم المشرفه المتميزة في الحراسة والتأمين والالتزام بالتعليمات والدوريات الأمنية.

وأوضح سالم، أن الامتحانات شهدت حالة من الهدوء والإنضباط ولم نرصد أي ظاهرة للغش بين الطلاب، وذلك بعد التصدي لتلك الظاهرة بكل أساليبها، بعد جهود مضنية من رؤساء اللجان، والمساعدين، ورجال المتابعات الميدانية، والملاحظين، والعمال طوال سير لجان الامتحانات.

يذكر أن طلاب وطالبات القسم "العلمي" اختتموا اليوم ماراثون امتحانات "الدور الأول" بأداء الامتحان بمادة ( الفيزياء ) ، بينما اختتم طلاب وطالبات القسم "الأدبي" الامتحان في مادة(التاريخ).

وامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية قد انطلقت السبت 2023/08/19م، واختتمت ،اليوم الاثنين، 2023/08/28م، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بمحافظة مطروح بقسميها العلمي والأدبي (264) طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي (64) طالبًا وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم العلمي (200) طالبًا وطالبة.

ختام ماراثون امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية في مطروح

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