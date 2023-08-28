مقتل 3 من قوات المارينز وإصابة 8 بتحطم طائرة في أستراليا

يتلقى 8 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، أحدهم في العناية الفائقة، العلاج في المستشفى، عقب تحطم طائرة عسكرية في شمال أستراليا، مما أودى بحياة ثلاثة من زملائهم، حسبما أعلنت السلطات، ونقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان 23 عنصرًا من المارينز على متن الطائرة عندما تحطمت على جزيرة ملفيل النائية، صباح أمس الأحد، خلال تدريبات عسكرية مشتركة.

وقالت رئيسة حكومة الإقليم الشمالي ناتاشا فايلز، إن ثمانية من عناصر المارينز لا يزالون يتلقون العلاج، مضيفة أنها تريد "طمأنة جميع عائلاتهم لأنهم يتلقون أفضل عناية ممكنة ونحرص على حصولهم على الدعم".

وبدأت السلطات التحقيق في أسباب الحادث، وفرض طوق أمني في الموقع.

وقال مايكل مورفي، مفوض الشرطة في الإقليم الشمالي، للصحفيين، إن عملية انتشال رفات القتلى وإجراءات التحقيق ستكون "طويلة ومعقدة"، مضيفًا أن المسؤولين يتوقعون البقاء في موقع التحطم "لعشرة أيام على الأقل".

وأكد أنه تم تخصيص "كل شيء على الإطلاق" في ما يتعلق بالموارد.

وكان قد صرّح لوسائل إعلام محلية، بأن الطائرة ارتطمت باليابسة في "منطقة أحراج كثيفة" غير أن وجود مهبط طائرات مجاور ساعد فرق الطوارئ في جهودها الأولية.

وأضاف أن التمكن من الهبوط على مسافة قريبة من موقع التحطم سمح بعلاج جرحى بشكل أسرع و"ربما أنقذ أرواح البعض".