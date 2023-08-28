مصرع طفل في حادث تصادم ببنها

لقي "معاذ م" مصرعه متأثرا بإصابته في حادث تصادم بمدينة بنها منذ أسبوع، أثناء ذهابه وصديقه لصلاة الفجر، فيما يخضع صديقه للعلاج متأثرا بإصابته.

وأشار أصدقاء معاذ أنه يبلغ من العمر 15 عاما انهى دراسته الإعدادية بتفوق وكان يستعد للمرحلة الثانوية، فيما يشهد له الجميع بحسن الخلق.

أوضح اقارب المتوفى أنهما كانا ذاهبين لأداء صلاة الفجر ووقع الحادث، مؤكدين أن الجميع كان يشهد لهم بحسن الخلق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم ببنها، انتقلت الاجهزة المعنية وتبين تصادم سيارة بها شابين مما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي.

تبين وفاة معاذ م اليوم متأثرا بإصابته بعد خضوعه للعلاج بمستشفى بنها الجامعي، فيما جرى نقل زميله "علي ع" إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.