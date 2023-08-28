الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال الفترة الحالية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة، وكذلك نسبة الرطوبة، موضحة أن السبب يرجع لتأثر البلاد بمرتفع جوي.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 34 درجة، ولكن بسبب الرطوبة العالية سيشعر المواطن أن درجة الحرارة أعلى من المعلن عنها، وتصل لـ38 درجة.

ولفتت إلى وجود احتمالية سقوط الأمطار الخفيفة، على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري، ولكن تلك الأمطار لن تكون مؤثرة على النشاط اليومي.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قائدي السيارات من الشبورة المائية في الصباح الباكر، لذا يجب توخي الحذر عند القيادة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات.