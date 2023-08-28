ads
الإثنين 28 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالمطرية

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس مساء أمس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لبعض أبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

شارك في الاحتفال القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، وأجرى الأنبا إبراهيم إسحق حوارًا أبويًا مع المحتفى بهم، حيث ناقش معهم ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.

وأكد البطريرك لأبنائه وبناته أهمية قراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية، والمواظبة على فعل أعمال الخير.

وفي ختام الاحتفال، قام المحتفل بهم بتلاوة الترانيم الروحية، بالإضافة إلى توزيع الدروع التذكارية عليهم، من قبل البطريرك.

كذلك، أهدى الأب الراعي هدية تذكارية، إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك، وهي تمثال الراعي الصالح.

370964316_680477837434091_7733521604380543189_n
370964316_680477837434091_7733521604380543189_n
370999692_680469267434948_3318429643620228799_n
370999692_680469267434948_3318429643620228799_n
371000518_680481224100419_4033654166197975106_n
371000518_680481224100419_4033654166197975106_n
371028279_680471587434716_1892825589605740693_n
371028279_680471587434716_1892825589605740693_n
371857568_680469647434910_4980257269752738670_n
371857568_680469647434910_4980257269752738670_n

370963467_680478980767310_7817920212993497814_n
370963467_680478980767310_7817920212993497814_n
الأنبا إبراهيم أسحق ريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك كنيسة العائلة المقدسة المطرية