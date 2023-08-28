بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالمطرية

ترأس مساء أمس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لبعض أبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

شارك في الاحتفال القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، وأجرى الأنبا إبراهيم إسحق حوارًا أبويًا مع المحتفى بهم، حيث ناقش معهم ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.

وأكد البطريرك لأبنائه وبناته أهمية قراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية، والمواظبة على فعل أعمال الخير.

وفي ختام الاحتفال، قام المحتفل بهم بتلاوة الترانيم الروحية، بالإضافة إلى توزيع الدروع التذكارية عليهم، من قبل البطريرك.

كذلك، أهدى الأب الراعي هدية تذكارية، إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك، وهي تمثال الراعي الصالح.

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