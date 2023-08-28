ads
الإثنين 28 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إجلاء 3 آلاف شخص فى مقاطعة هونان شمال غرب الصين بسبب الأمطار الغزيرة

الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام رسمية فى الصين اليوم الاثنين، بأنه تم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص فى مقاطعة "هونان" بشمال غرب البلاد خلال اليومين الماضيين، وذلك بسبب هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

 

من جانبهم، توقع خبراء الأرصاد الجوية الصينية - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - هطول المزيد من الأمطار على العديد من المقاطعات واحتمالية حدوث فيضانات خلال اليومين المقبلين.

 

وقد دعت الحكومة الصينية إلى اتخاذ المزيد من الاحتياطات والتدابير مع توقعات بحدوث فيضانات عارمة بالتزامن مع مرور الإعصار "ساولا" حاليا عبر بحر الصين الجنوبي والمتوقع أن يصل إلى مقاطعة "قوانجدونج" فى وقت مبكر من يوم الجمعة القادم.

 

يشار إلى أن الصين قد شهدت خلال الأسابيع الماضية هطول أمطارغزيرة وحدوث فيضانات وسط صيف ممطر على غير العادة.. وفي أواخر شهر يوليو الماضى، تسببت العواصف الناجمة عن إعصار "دوكسورى" فى هطول أمطار قياسية على الصين منذ أكثر من عقد من الزمان حيث شهدت بكين أشد موسم لهطول الأمطار منذ 140 عاما.

 

مقاطعة هونان الصين الأمطار الغزيرة