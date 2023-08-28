صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن لواء الهجوم 82 المحمول جوا، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يعاني من خسائر فادحة في مقاطعة زابوروجيه.

وأضاف ريتر أن "اللواء 82 الهجوم الجوي الذي يضم دبابات تشالينجر ومركبات مشاة قتالية ومعدات أخرى يتكبد الآن خسائر فادحة بالقرب من بلدة رابوتينو".

ووفقا للخبير، فإن الهجوم المضاد الأوكراني يعاني من انهيار كامل: "القوات الأوكرانية غير قادرة على تغيير أي شيء على خط المواجهة، واحتياطياتها آخذة في النفاد، والآن قام نظام كييف بالدفع بآخر ثلاثة ألوية احتياطية استراتيجية إلى محور زابوروجيه".

وأشار ريتر إلى أنه وفقا لخطة فلاديمير زيلينسكي، كان من المفترض أن يستولوا على ميليتوبول، لكنهم لم يتمكنوا حتى من تجاوز الخط الأول للدفاعات الروسية.

ولخص ضابط المخابرات السابق قائلا: "لم يعد لديهم قوة بشرية ولا دبابات ولا مركبات مشاة قتالية ولا معدات - لم يبق شيء".