بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، أمس الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة توناية بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



تلقى مأمور مركز شرطة وادي النطرون، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة توناية بالطريق الصحراوي بالكليو 45 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص ونقلوا إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:" ندى بسيوني دمرداني، 20 عامًا، حنان عبد الفتاح أحمد، 20 عامًا، نعمة ناصف شعبان، 40 عامًا، زينب بدر رجب، 20 عامًا، رضا خلف محمود، 17 عامًا، جنا علاء أحمد، 12 عامًا، حنان هاني عبد النبي، 17 عامًا، إيمان كامل عمر، 33 عامًا"، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونقلوا إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.