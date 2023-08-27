هاني شاكر: مصر الآن تغني في العلمين والقلعة والأوبرا

أعرب أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ31، موجها الشكر لدار الأوبرا المصرية على حرصها الدائم لإقامة المهرجان سنويا.

وأضاف شاكر، خلال لقائه عبر قناة "الحياة" قبل انطلاق حفله، الذي من المقرر إقامته بعد قليل، أنه يحرص كل عام على تواجده ومشاركته في حفلات المهرجان، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على بثها وتغطية ونقل حفلات المهرجان على قناة الحياة، لأنها تسهم في إسعاد ملايين المشاهدين غير القادرين على الحضور داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن هذا الجمهور المصري البسيط له حق علينا وعلى كل الفنانين لإسعادهم، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جمهور الأردن في مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وأوضح شاكر، أنه يقدم خلال حفلة اليوم مجموعة من الأغاني القديمة والحديثة، بالتعاون مع الملحن مصطفى شكري، وسيفتتح الحفل بأغنية "بحبك يا غالي".

وعن طقوسه قبل الغناء، أكد شاكر أنه يفضل البقاء في المنزل خلال يوم الحفل، وتنتابه حالة من الخوف والقلق تصل حتى صعوده على خشبة المسرح، فعندما يتغنى بأول وثاني أغنية يبدأ في الهدوء والاندماج في الحفل والتفاعل مع الجمهور.

وأشار شاكر، إلى ديو يجمعه مع المطربة سميرة سعيد خلال الفترة المقبلة، فهي مطربة من الطراز الرفيع، وسوف يلقى العمل استحسان الجمهور، متمنيا تحقيقه مستقبلا.

وأكد شاكر، أنه هناك تعاون مع السيناريست أيمن سلامة، لتقديم مسلسل تليفزيوني عن سيرة ذاتية فنية، فهي فكرة جيدة ومختلفة تحتوي على كل تفاصيل حياتنا اليومية من حب وخداع وغيرها، وهذا ما جعله يتحمس للعمل، فيقدم خلاله مجموعة من الأغاني بخلاف البطولة.

وأشار شاكر، إلى فكرة تقديم مسلسلات السيرة الذاتية التي تتناول حياة الفنانين، أنها تحتاج إلى إتقان شديد لإبراز كافة التفاصيل الحياتية والفنية، فهى تجربة خطيرة وصعبة، موضحا أنه كانت هناك تجربة درامية للفنان عبدالحليم حافظ، تناولت سيرة حياته، لكنها لم ترضى الكثير، مؤكدا أنه من أنجح ما قدم عن سيرة الفنانين كان مسلسل كوكب الشرق أم كلثوم، الذي حقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا.

وأوضح شاكر، أن هناك اهتمام من الدولة بالفنون والثقافة، مشيدا بدور الفن ورسالته السامية، فالآن مصر تغني في مدينة العلمين، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء، ودار الأوبرا المصرية.

يقام مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته ال31 ، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، خلال الفترة من ٢٥ أغسطس الجاري حتى ٧ سبتمبر المقبل، بمسرح المحكي.