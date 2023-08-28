الثانوية العامة «دور ثان»| اليوم.. امتحانات «الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل»

يؤدي، اليوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثاني في مادة "الجيولوجيا، والعلوم البيئية"، كما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثاني في مادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)".

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة "علم النفس والاجتماع".

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)"، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة أولى".

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات)، أمس الأحد، امتحان الدور الثاني في مادة "الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)" بإجمالي عدد (7573) طالب/ وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء -الجيولوجيا)" بعدد (5) طالب/طالبة، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) " بعدد (2) طالب/طالبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش إلكتروني واحدة، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (المنيا) قام بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الديناميكا"، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.