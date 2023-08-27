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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين تحدد قائمة السلع المدعمة التي يصرفها الفرد الواحد بقيمة 50 جنيهًا

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية،  أن الدعم المقرر في البطاقات يبلغ 50 جنيها للفرد الواحد للبطاقة 4 أفراد و 25 جنيها بما يزيد عن ذلك.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  الـ 50 جنيه المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيه وكيلو سكر بسعر 12.6 جنيها ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه
وأشار إلي أنه يتم طرح الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 و 22 جنيها للكيلو

ومن جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير ، أنه الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز .

وأشار إلي  أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي مدة 3.3 شهراً، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ شهر سبتمبر القادم مما يعزز من حجم المخزون الاستراتيجي.

وزارة التموين والتجارة الداخلية الدعم دعم الفرد طرح الأرز البطاقة التموينية