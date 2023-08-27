الصحة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد

الأحد 27/أغسطس/2023 - 09:25 م

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن المتحور الجديد لكورونا "إيجي 5" من المتحورات الضعيفة، ولا يوجد أي قلق منه على الإطلاق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا كل فترة سيظهر له متحورات جديدة، ولكن ستكون ضعيفة، لأن الفيروس كلما استمر كلما أصبح ضعيفا.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة "النهار"، أنه لا داعي للقلق نهائيا، ولا يوجد تعطيلات للدراسة أو أي إجراءات خاصة بالمتحور الجديد لكورونا لأنه ضعيف.

وأكد، أن كل ما أثير حول غلق مدارس أو نوادي، أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامة مجرد شائعات، متابعا: "عاوزين الناس تكون مطمّنة، ووزارة الصحة قادرة أنها تكتشف أي متحورات أو أي فيروسات جديدة، وعندنا شفافية تامة".

وحول إصابة 2 بالمتحور الجديد، قال: "تم تسجيل حالتين وتم علاجهم، ونؤكد أن المتحور الجديد مش محتاج أي قلق أو إجراءات احترازية".