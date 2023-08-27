برلمانيون ورياضيون: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء

نظم مركز شباب ابن العاص بكفر صقر فى محافظة الشرقية، كرنفالا رياضيا وشعبيا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرا وعرفان من اهالي القرية للمشروعات التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة مثل إنشاء مركز شباب وإقامة مكتب بريد وإدراج مجمع مدراس جديد في خطة العام الحالي.

وشهد الكرنفال مشاركة واسعة من اعضاء مجلس النواب ورموز الاعلام والرياضة وذلك بحضور الآلاف من اهالي القرية والقري المجاورة.

وقال النائب عبدالله لاشين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح خلال فترة حكمه في تحقيق العديد من الانجازات التي لم تشهدها الدولة المصرية من قبل، معلنا دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد “لاشين” ان الرئيس نجح في مواجهة العديد من التحديات اهمها اعادة الأمن والاستقرار للدولة المصرية.

وأوضح النائب علاء عبدالنبي، أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية وخاصة في مجال الإسكان يدعو للفخر، مؤكدًا أن افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة ساهم في القضاء على العشوائيات وإنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية.

واشاد الكاتب الصحفي كمال عامر رئيس الاتحاد المصري للتطوع التابع لوزارة الشباب، بالمبادرات الإنسانية والصحية والاقتصادية التي تنفذها مصر للتصدي لمختلف المشكلات والارتقاء بحياة المواطن المصري، منها 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي ذلك المرض الذي كان يحصد ارواح المواطنين.

فيما اكد الاعلامي عبدالناصر زيدان، أن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي فريدة من نوعها على مستوى مصر والعالم خاصة انها قادرة على إحداث نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لأكثر من 50% من سكان الجمهورية، بنحو 60 مليون مواطن مصري.

وأكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية، والدكتور ايمن عبدالمقصود، وكيل المديرية، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم.

وقال الكابتن رمضان السيد لاعب الاهلي السابق، إن الرياضة المصرية شهدت تحقيق انتصارات غير مسبوقة علي مستوي الالعاب الجماعية والفردية.

وأشار اسامة زكريا امين مستقبل وطن بكفر صقر، الي ان تأييده لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدارت الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندا الي برنامج اصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة واعادة بناء مؤسساتها الوطنية واحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.

وفي السياق ذاته اعلن المهندس جلال محمود عمدة القرية، والشيخ حامد ابو اللبن، والدكتور السيد عبدالهادي، من اهالي القرية دعمهم للقيادة السياسية بسبب الانجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمه لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

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