أعلن جوليان ستيفان المدير الفنى لفريق ستراسبورج، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تولوز - بعد قليل - على ملعب "المينو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
جاء تكشيل فريق ستراسبورج كالتالى:
حراسة المرمى: ماتز سيلس.
خط الدفاع: لوكاس بيرين، غرزينو نيامسي، أباكار سيلا.
خط الوسط: فريدريك جولبيرت، إسماعيل دوكوريه، جيسي دومينجيه، جان ريسنير بلغارد، توماس ديلاين.
خط الهجوم: حبيب ديارا، ايمانويل ايمغا.
ويحتل فريق ستراسبورج المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع فريق تولوز فى المركز فى المركز الثامن برصيد 4 نقاط.
البوابة سبورت
الدوري الفرنسي.. تشكيل هجومي لفريق ستراسبورج في مواجهة تولوز
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أعلن جوليان ستيفان المدير الفنى لفريق ستراسبورج، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تولوز - بعد قليل - على ملعب "المينو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
أعلن جوليان ستيفان المدير الفنى لفريق ستراسبورج، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تولوز - بعد قليل - على ملعب "المينو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.