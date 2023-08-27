الدوري الفرنسي.. تشكيل هجومي لفريق ستراسبورج في مواجهة تولوز

أعلن جوليان ستيفان المدير الفنى لفريق ستراسبورج، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تولوز - بعد قليل - على ملعب "المينو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

جاء تكشيل فريق ستراسبورج كالتالى:

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: لوكاس بيرين، غرزينو نيامسي، أباكار سيلا.

خط الوسط: فريدريك جولبيرت، إسماعيل دوكوريه، جيسي دومينجيه، جان ريسنير بلغارد، توماس ديلاين.

خط الهجوم: حبيب ديارا، ايمانويل ايمغا.

ويحتل فريق ستراسبورج المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع فريق تولوز فى المركز فى المركز الثامن برصيد 4 نقاط.