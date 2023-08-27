ads
الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الفرنسي.. تشكيل هجومي لفريق ستراسبورج في مواجهة تولوز

ستراسبورج
ستراسبورج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جوليان ستيفان المدير الفنى لفريق ستراسبورج، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تولوز - بعد قليل - على ملعب "المينو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
جاء تكشيل فريق ستراسبورج كالتالى:
حراسة المرمى: ماتز سيلس.
خط الدفاع: لوكاس بيرين، غرزينو نيامسي، أباكار سيلا.
خط الوسط: فريدريك جولبيرت، إسماعيل دوكوريه، جيسي دومينجيه، جان ريسنير بلغارد، توماس ديلاين.
خط الهجوم: حبيب ديارا، ايمانويل ايمغا. 
ويحتل فريق ستراسبورج المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع فريق تولوز فى المركز فى المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

ستراسبورج تولوز الدوري الفرنسي تكشيل فريق ستراسبورج