مؤشرات البورصة ترتفع جماعيا في ختام تعاملات الأحد

ارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 16.6 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.256 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.7%، ليغلق عند مستوى 18,516.59 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 3,741.03 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.13%، ليغلق عند مستوى 5,505.36 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.49% ليغلق عند 22,420.02 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.66%، ليغلق عند مستوى 7,750.29 نقطة، وصعد ايضا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.12%، ليغلق عند مستوى 3,163.02 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 8.4 مليون جنيه، و 11.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 20.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 576.7 مليون سهم من خلال 83 ألف صفقة منفذة.